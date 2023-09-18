В Роспотребнадзоре предупредили о заразности нового штамма коронавируса «пирола»

Фото: www.globallookpress.com / Michael Bihlmayer via www.imago-

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Мутация была выявлена в ряде стран еще в августе.

Новый выявленный штамм коронавируса «пирола» с дополнительными мутациями отличается от предшественников высокой степенью заразности. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве отметили, что новая мутация вируса была выявлена в августе сразу в нескольких странах. Российские медики уже имеют в своем арсенале тесты для его выявления. Препараты для лечения «пиролы» тоже были подобраны.

Уточняется также, что появившийся штамм не требует создания новой вакцины — прививки, созданные для борьбы с «омикроном» эффективны и для «пиролы».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также обратили внимание на особую свирепость мутирующего вируса. Новый вариант может обходить существующий иммунитет, что увеличивает вероятность заражений.

Ранее 5-tv.ru писал, что масочный режим временно введен в Доме правительства РФ.