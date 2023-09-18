«Проблемы нет»: что будет делать сборная РФ по футболу без чемпионата УЕФА

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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На что спортсмены могут обратить внимание, пока нет допуска к международным соревнованиям?

Сборная РФ по футболу и российские футбольные клубы не получили допуск к соревнованиям в Европе. По словам президента УЕФА, наши спортсмены смогут вновь принимать участие в чемпионате после окончания спецоперации на Украине. Как считает депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова, этот период можно использовать для усиленных тренировок. Своим мнением она поделилась в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Светлана Журова считает, что российский футбол без участия в международных соревнованиях не потеряет ничего существенного. Эксперт напомнила про времена СССР, когда спортсмены крайне редко выезжали на иностранные чемпионаты и, тем не менее, показывали качественную интересную игру, собирая на своих внутренних соревнованиях полные трибуны. Что касается современного спорта, то, по мнению депутата, ничего страшного в недопуске наших игроков к европейским чемпионатам нет.

«Не вижу, в чем проблема играть внутри России? Говорят, что уровень будет падать. Возможно. Но у нас приезжают часто иностранные игроки, которые привозят сюда достаточно серьезные другие подходы в игре, стиле, чему-то учат наших, наши перенимают это», — объясняет Журова.

По мнению депутата, во многих видах спорта уровень мастерства внутри страны весьма высок, и отметила, что для его поддержания необходимо создавать условия.

«База есть, возможности есть. Я думаю, это, наоборот, хороший период, когда мы можем, не боясь проиграть в соревнованиях, еще больше потренироваться», — считает депутат.

Светлана Журова отметила, что, возможно, российский спорт в целом и футбол в частности может воспользоваться этим периодом, чтобы подготовиться и вернуться намного сильнее.

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