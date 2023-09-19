Европа против: в Болгарии начались протесты из-за ввоза украинского зерна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Luka Dakskobler; 5-tv.ru

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Киев начинает угрожать Евросоюзу судом. Чем закончится это противостояние?

В Болгарии начались протесты фермеров. Они вывели технику на крупные магистрали и местами блокируют движение — требуют запретить ввоз украинского зерна.

Польша, Словакия и Венгрия приняли решение в пользу собственных производителей. В последней запретили ввозить с Украины еще и мясо, птицу, яйца, мед и вино.

Киев уже начал процесс подачи иска во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), в Министерстве экономики Украины считают, что эти действия юридически неправомерны и пугают соседей ответными санкциями — запретят ввоз фруктов и овощей из Польши.