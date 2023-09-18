Солист группы «Чайф» про рок-музыкантов, выступивших против СВО: «Молчали бы лучше»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Для Владимира Шахрина реакция некоторых коллег по цеху оказалась очень неожиданной.

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин признался, что реакция некоторых рок-музыкантов на проведение специальной военной операции России на Украине оказалась для него неожиданной и непонятной. Об этом он рассказал в интервью с Лилией Абрамовой, опубликованном на Youtube.

По словам Шахрина, такие знаменитые представители российской рок-музыки как Борис Гребенщиков*, Андрей Макаревич* или Юрий Шевчук были вхожи в высшие круги власти РФ, прекрасно знали обстоятельства, происходящие внутри страны и за ее пределами, и их раньше ничего не смущало и все устраивало. Тем удивительнее и неприятнее оказалась для рок-музыканта реакция коллег на СВО. Он уверен, что было бы лучше, если бы они молчали и занимались своими делами, а не оскорбляли свой народ, который когда-то их любил.

Например, лидер группы «Аквариум», как отмечает Шахрин, всегда позиционировал себя как человек вне политики. Но его последние заявления о гражданах России и участие в концерте для сбора средств в помощь ВСУ заставили Шахрина разочароваться в нем как в человеке.

«Для меня исчез кумир. Я вижу перед собой пожилого, немножко озлобленного человека», — признается Шахрин.

Зато реакция Юрия Шевчука не стала для Шахрина совсем неожиданной, ведь музыкант всегда признавался: для него любой начальник — априори оппонент. Шахрин предположил, что лидер группы «ДДТ» мог обидеться лично на Владимира Путина за шуточный подкол на встрече с организаторами и участниками благотворительного вечера в 2010 году. Но «мальчуковая обида» на первое лицо государства оказалась так глубока, что каким-то образом могла стать причиной негативного отношения к простым людям, его же слушателям и поклонникам, а еще — к российским военнослужащим, за которых всегда радел и для которых всегда был «своим».

«Зачем ты гадишь в палатку, где все пионерское детство провел?», — задается вопросом музыкант.

Что касается Макаревича*, Шахрин считает, что его просто «заглючило», но почему это произошло, понять невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще солист группы «Чайф» сказал о сбежавших звездах.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.