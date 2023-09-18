ФАС обязала операторов сотовой связи отменить плату за раздачу интернета

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Компании должны принять меры, чтобы в будущем не допускать подобных ограничений для абонентов.

Операторы «большой четверки», в которую входят МТС, Мегафон, Билайн и Теле2, обязаны отменить взимание платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В службе обратили внимание на то, что в действиях крупных российских операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно «Закона о защите конкуренции». Компании также обязали принять меры для недопущения введения новых ограничений для пользователей.

«ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения», — написано в сообщении.

Отмечается, что если компании не выполнят предписание, то в их отношении могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС обратилась к операторам «большой четверки» на фоне поступающих от абонентов жалоб. Пользователи указывали на то, что раздача интернета с помощью мобильных устройств стала платной. Минувшим летом антимонопольная служба направила запрос операторам, однако они не сумели предоставить достаточное обоснование введения платы.

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