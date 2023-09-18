Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова

Фото: Жуков Сергей / ТАСС

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Знаменитый поэт-песенник скончался в возрасте 94-х лет после продолжительной болезни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова.

«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что в творчестве поэта отразились яркие, незабываемые страницы истории страны.

Поэт Николай Добронравов скончался 16 сентября в возрасте 94-х лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Местом упокоения для Добронравова станет Новодевичье кладбище. Последнее пристанище там в разное время нашли Юрий Никулин, Евгений Леонов, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко и другие.