«Вряд ли»: Песков ответил на слова Шольца о выводе ВС РФ из Украины

Песков: Германия не понимает реальное положение дел на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Канцлер начал диктовать условия для начала переговоров. Что об этом думают в Кремле?

Немецкая сторона не понимает реальное положение дел в ситуации с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что для начала мирного переговорного процесса по Украине российской стороне придется выполнить одно требование — вывести свои войска с территории Незалежной.

«Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел», — отреагировал Песков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона

Москва неоднократно выражала готовность к дипломатии, однако Киев запретил переговоры на законодательном уровне. Кроме того украинская сторона перешла к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области предложили поднять вопрос о деоккупации ГДР.