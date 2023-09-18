Ожоги и скотч: тело пенсионерки с рваной раной шеи нашли в одном из районов Петербурга

Тело пенсионерки с раненой шеей нашли около озера в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Женщина скончалась при странных обстоятельствах.

В Петербурге обстоятельства странного дела со смертью пенсионерки расследует полиция. Жуткие подробности случившегося заставили вздрогнуть даже бывалых следователей.

По информации источника 5-tv.ru, тело петербурженки без признаков жизни было обнаружено на пустыре у озера в одном из крупных районов города. Предполагаемый убийца, судя по всему, глумился над жертвой: помимо рваной раны шеи, у нее обнаружили ожоги и следы скотча. В руках женщины была зажата зажигалка. В кармане находился листок с ее именем, фамилией и датой рождения.

Силовикам удалось достаточно быстро установить личность погибшей. Ей оказалась 64-летняя местная жительница, много лет проживавшая на окраине. Кто и зачем мог убить пенсионерку, выясняют следователи.

Очевидцы уже успели рассказать, что неподалеку от места жуткой находки видели мужчину с коробкой и слышали звуки, похожие на взрывы. Теперь подзреваемого разыскивают.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Индии нашли останки пропавшей пять лет назад телеведущей.