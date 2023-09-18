По украинскому сценарию: в Грузии заявили о готовящемся госперевороте

В Службе госбезопасности Грузии заявили об угрозе запуска евромайдана в стране

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili

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Протесты станут настоящим «евромайданом» — аналогом украинского переворота 2014 года.

Служба безопасности Грузии заявила о раскрытом заговоре с целью госпереворота. В ведомстве сообщили, что группа злоумышленников планирует устроить массовые беспорядки в период с октября по декабрь.

«Группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти», — говорится в заявлении пресс-службы.

По данным силовиков, инициатором и создателем плана по госперевороту стал бывший замглавы МВД Георгий Лорткипанидзе и бывший телохранитель Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили.

Планирующийся переворот станет «евромайданом» — аналогом украинских протестов 2014 года. Протесты планируются в октябре–декабре неслучайно — их приурочат к окончательному решению Еврокомиссии по поводу того, получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, как в МИД России ответили на обвинения в подготовке госпереворота в Армении.