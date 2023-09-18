Зачистка продолжается: на Украине уволили всех заместителей главы Минобороны

Кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря

Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

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От занимаемой должности была освобождена, в том числе и Анна Маляр.

Правительство Украины сняло с постов всех заместителей министра обороны и госсекретаря военного ведомства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

«Только что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства»,— прокомментировал он.

Гончаренко добавил, что была уволена занимающая должность замминистра обороны Анна Маляр, которая пыталась объяснить сбоем в коммуникации фейковые сообщения о переходе Андреевки в ДНР под контроль Киева.

Сам министр обороны на Украине также недавно сменился. Экс-глава ведомства Алексей Резников был снят с поста. На его место был назначен глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и зачем протолкнул Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины.