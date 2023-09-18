Пытали, связали, убили свои. Раскрыты подробности смерти британского наемника на Украине

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Читайте нас в: Дзен Новости

История обрастает подозрительными деталями, демонстрирующими бесчеловечность «солдат удачи» на Украине.

Журналисты раскрыли новые подробности смерти британского наемника на Украине. 31-летний военный, тело которого со связанными за спиной руками нашли в одном из водоемов, предположительно, пережил пытки и мог быть убит кем-то из своих, сообщает The Sun.

Неделю назад в зарубежной прессе появились первые известия о гибели военного при странных обстоятельствах. Уже тогда полиция акцентировала внимание: в этом деле много нестыковок и нюансов. Родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа.

Теперь и вовсе выяснилось, что убитый подвергся пыткам с применением воды. Посмертная экспертиза показала, что жидкость в легких погибшего отличается от состава воды, в которой нашли тело. Версию причастности к этому делу другого наемника подтверждают знакомые мужчины.

Предположительно, подозреваемый в убийстве мог воспринимать погибшего как конкурента за место на службе. Известно, что солдат планировал по приезде в район боевых действий поступить на работу в «интернациональный легион» (Проект киевского режима по привлечению иностранцев для создания добровольческих подразделений в составе территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). — Прим. ред.)

«Гибель британского добровольца при странных обстоятельствах посеяла страх (среди других наемников — Прим. ред)», — пишут британские СМИ.

Расследовать это дело взялось ГБР Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о схожем случае убийства британского наемника на территории Украины.