Рогов: после слов Шольца об Украине нужно поднять вопрос о деоккупации ГДР

Фото: www.globallookpress.com / Swen Pförtner

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Официальный Берлин требует Россию вывести войска с территории Украины. Однако на свой «аншлюс» глаза закрывает.

В Запорожской области предложили поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии. С такой идеей выступил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца.

Шольц ранее продиктовал условие для начала поиска мирных путей урегулирования конфликта на Украине. По его словам, за стол переговоров можно будет сесть лишь при одном условии — если российские войска покинут территории страны.

«Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ», — отреагировал на его высказывания Рогов в беседе с РИА Новости.

Лидер общественного движения напомнил, что Берлинская стена была просто сломана, и ни о каких референдумах тогда речи не шло. Он назвал произошедшее в 1990 году «аншлюсом». Если Шольц действительно хочет сохранить свой имидж добросовестного политика, тогда ему следует вывести войска из ГДР, заявил Рогов.

В заключение собеседник добавил, что канцлер не имеет права выдвигать условий для начала переговорного процесса по Украине. Его слова представляют собой лишь мнение, так как он никакого отношения к южнорусским землям не имеет.

«Условия для переговоров уже озвучил наш президент, и Шольц здесь ни при чем. Шольц и мир — это абсолютно несовместимые вещи», - подчеркнул Рогов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.

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