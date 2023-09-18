Не до ЗАГСа: с кем встречался Александр Петров до знакомства с будущей женой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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С какими девушками актер был в серьезных отношениях, но решил расстаться?

Актер Александр Петров сделал неожиданное заявление о своем новом статусе, признавшись, что тайно женился на девушке по имени Виктория. Оказывается, перед официальной росписью пара провела всего несколько свиданий, но этого хватило, чтобы завоевать сердце артиста. А вот кому не удалось окольцевать Петрова и после нескольких лет отношений, вспоминает издание dni.ru.

Первый опыт серьезных отношений у актера был со школьной любовью Дарьей Емельяновой. Как пишет издание, девушка даже отправилась за Петровым в Москву. Но союзу было не суждено продлиться долго. По слухам, Петров бросил первую любовь из-за актрисы Ирины Старшенбаум, с котором снимался в фильме «Притяжение». По сюжету они играли возлюбленных, и киношные чувства быстро переросли в настоящее.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Правда, и с коллегой по цеху нечто долгоиграющее так и не сложилось. И спустя время Петрова стали замечать в компании новой возлюбленной — Стаси Милославской. Актер признался ей в любви со сцены, завоевав звание настоящего романтика, а девушка в многочисленных интервью признавалась, что мечтает о настоящем браке, штампе в паспорте и прочих прелестях семейной жизни.

Александр Петров и Стася Милославская. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

И Петров действительно пошел в ЗАГС, но, к удивлению общественности, совсем с другой девушкой. Которую артист называет «той самой».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Милославская пытается забыть предательство Петрова.