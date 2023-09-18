«Все может измениться»: когда в России может произойти всплеск заболеваемости COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Негативная тенденция по заболеваемости наблюдается с конца лета.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков предсказал новый всплеск заболеваемости COVID-19 и назвал точные сроки. По его мнению, о стремительном росте количества заболевших можно будет говорить уже в начале ноября, в то время как первые вспышки заболеваемости фиксируются уже с августа.

По словам иммунолога, явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября. Официально заговорить о вспышке можно будет, когда врачи объединят усилия и возьмут ситуацию на особый контроль, пишет Sputnik.

«Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата (населения — Прим. ред) ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным», — полагает он.

Уже к декабрю объем заболевших сократится, продолжает Крючков. Во многом на это повлияют новогодние праздники: россияне получат возможность отдохнуть, а заодно реже будут появляться в местах большого скопления людей. Однако есть и нюанс.

«Все может измениться в начале следующего года — в случае, если появится более агрессивный вариант. Сейчас в качестве такого варианта рассматривается „пирола“, это BA.2.86 подвариант „омикрона“», — уточнил Крючков, а позже добавил -- снизить риск появления симптомов можно, достаточно лишь сделать прививку.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля ученых.