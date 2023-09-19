🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Скорпионе призывает к принятию ответственных решений. Что ждет вас в работе и личной жизни?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 19 сентября, на растущей Луне можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

♈ Овны

Что посеешь, то и пожнешь, Овен. Ваши отношения являются отражением того, что вы вкладываете Относитесь с пониманием к своим близким, даже несмотря на их многочисленные причуды, так вы придете к гармонии с самим собой.

Космический совет: ваши отношения — отражение вашей любви.

♉ Тельцы

Миссия «Доминирование Мира» хорошо подходит вам, Телец. Но не забывайте, что вы можете быть самой непобедимой версией себя, когда вы ставите заботу о себе выше всего остального.

Пришло время найти неуловимый баланс между работой и личной жизнью. Как вы ухаживаете за своим внутренним миром? Какие занятия заставляют вас чувствовать себя бодрыми? Позвольте себе сделать несколько вещей, которые сегодня не связаны с вашими целями.

Космический совет: найдите баланс между работой и личной жизнью.

♊ Близнецы

Два будет вашим магическим числом сегодня. Приготовьтесь найти инь и ян, Близнецы. Кто-то, кто идеально дополняет вас и обладает сверхъестественной способностью завершать ваши предложения.

К чему приведет эта креативная химия? Найдите время для мозгового штурма. Дайте себе место для экспериментов. Это может стать началом чего-то нового в вашем путешествии к счастью.

Космический совет: найдите инь своему ян.

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♋ Раки

Время, проведенное с семьей, пойдет вам на пользу. Раки, постарайтесь быть милыми. Откройте свое сердце близким и узнаете много приятного о себе. Ваша семья удивит вас добротой и щедростью, присущей тем, кто испытывает большую любовь.

Космический совет: проведите время с близкими.

♌ Львы

Нелегко уволить некомпетентного сотрудника или призвать коллегу за использование неэтичных методов, но у вас нет выхода. Вам придется быть сегодня вестником плохих новостей.

Когда дело доходит до деловых решений, коснитесь своей логической стороны. Лев, понимание этого поможет вам требовать то, что вы действительно заслуживаете.

Космический совет: отстаивайте правду.

♍ Девы

Перестаньте цепляться за прошлое. Девы, вам предстоит приятное приключение, только дайте ему шанс на осуществление. Все проходит, но не стоит относиться к этому, как к трагедии. Всегда конец чего-то одного, означает начало другого. Сделайте шаг вперед — дальше вас поведет Вселенная.

Космический совет: главное — ничего не бойтесь.

♎ Весы

Практикуйте осознанный подход к жизни во всем. Начните с перехода на правильное питание и закончите отказом от токсичных отношений с кем бы то не было. Весы, у вас потрясающий дар к обучению, не стоит им пренебрегать. Берите от людей все, что они только могут дать. Любое знание, полученное сейчас, в будущем принесет невероятные плоды.

Космический совет: сделайте свою жизнь более стабильной.

♏ Скорпионы

Вы когда-нибудь гуляли по лесу темной лунной ночью или отправлялись по тропе, которая не была освещена светом?

Когда ваши глаза не могут направить вас, у вас нет выбора, кроме как положиться на свой внутренний голос. Чему учит этот этап вашей жизни: важность полного доверия себе. Ваша интуиция сильнее, чем вы думаете.

Космический совет: положитесь на свой внутренний голос.

♐ Стрельцы

Если вам отказали, значит на то была причина. Стрельцы, не принимайте все на свой счет. Хватит все принимать близко к сердцу. Найдите время, чтобы встретиться с дорогими для вас людьми. Встреча за кофе или бокалом шампанского благотворно повлияют на ваше душевное состояние.

Космический совет: устройте посиделки с близкими друзьями.

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♑ Козероги

Обратите внимание на повторяющиеся сны и ночные кошмары. Знаки и символы, которые вы видите, помогут вам понять таинственную работу вашего подсознания.

Есть ли что-то, что нужно исцелить? Пусть ваша интуиция будет вашим путеводным светом, Козерог. Работа с психотерапевтом, духовным тренером, регрессивным терапевтом или переводчиком снов может помочь вам найти ответы, которые вы ищете в данный момент.

Космический совет: обратите внимание на корень своей травмы.

♒ Водолеи

«Сильные женщины пугают мальчиков и возбуждают мужчин». Изучите качество мужчин в вашей жизни. Они заставляют вас чувствовать себя почитаемыми или вы сомневаетесь в собственной силе и потенциале?

Мысль мудрецов: перестаньте плакать из-за людей, которые не признают божественность внутри. Этот этап вашей жизни помогает вам понять важность того, чтобы быть вашим собственным столпом силы. Помните, что вы всегда будете слишком многим для некоторых людей. Этого никогда не бывает достаточно для того, чтобы притупить свой блеск.

Космический совет: будьте с тем, кто делает магию.

♊ Рыбы

Нам всем нужно пространство время от времени. Нам всем нужно выяснить, кто мы за пределами наших отношений. Рыбы, что скрывается за маской, которую вы надели? Вместо того, чтобы сразу все отвергать, попробуйте сначала взвесить все «за» и «против». Не позволяйте страху и неуверенности в себе одолеть вас.

Космический совет: снимите маску.

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