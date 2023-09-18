В Екатеринбурге беременная женщина упала под поезд в метро

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Работа подземного общественного транспорта остановлена.

В Екатеринбурге беременная женщина оказалась на рельсах в метро. 39-летняя уроженка Урала, по предварительной информации, потеряла сознание, не сумев удержать равновесие.

В экстренных службах журналистам рассказали, что инцидент с участием местной жительницы буквально парализовал работу метро. Движение на единственной ветке перекрыли, часть пассажиров не смогла вовремя добраться до работы в час пик.

Что касается самой женщины, то родственники предполагают, что ей просто стало плохо и закружилась голова, сообщает портал E1. Пострадавшая находится на третьем месяце беременности и ехала на работу по привычному маршруту.

Известно, что екатеринбурженка упал под поезд на станции «Проспект Космонавтов» и угодила под второй вагон. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Момент случившегося теперь предстоит детально изучить полиции: из-за большого количества пассажиров на станции момент плохо виден на камерах наблюдения.

У пострадавшей есть муж и 10-летний сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Башкирии беременная девушка пострадала из-за падения дерева на палатку.