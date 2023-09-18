Небензя: Киев не может подтянуть к реализации «формулы мира» нейтральные страны

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Незалежной пускает потенциальным «партнерам» пыль в глаза.

Попытки Украины навязать свою «формулу мира» странам с устойчивым нейтралитетом ведут к краху. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

В конце июня в столице Дании с участием стран «Большой семерки» и БРИКС, на которой лидеры государств обсуждали «формулу мира», которую ранее озвучил президент Зеленский. По ее условиям, она предполагает наказание за преступление, защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость.

В Москве попытки Зеленского пустить пыль в глаза назвали «далекими от реальной жизни». Постпред Небензя подчеркнул, что киевские власти не смогут перетянуть на свою сторону здравомыслящую часть мира.

«Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более, что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности», — подчеркнул он.

Небензя призвал всегда проверять любую информацию, которую президент Украины выдает за факты, в том числе «с недавним разделом заявления „двадцатки“ по украинскому кризису».

«Все остальное — «от лукавого», — заключил постпред.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия ВСУ рискует не дотянуть до начала сезона дождей из-за кадрового кризиса.