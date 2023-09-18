Фото: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

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У музыканта нет проблем с женским вниманием.

Недавно расставшийся с девушкой певец Стас Пьеха вновь пытается найти себе новую спутницу жизни. Требования музыканта к избраннице приводит издание ProZvezd.

По словам артиста, ему нравятся девушки без сильной пластики. При этом его избранница должна быть естественной и приятной в общении. Пьеха также добавил, что никогда не сидел на сайтах знакомств. Однако от недостатка женского внимания он не страдает. При этом, несмотря на обилие кандидаток, жениться музыкант пока не намерен.

«Мне и так пишут много девушек в разных соцсетях. С ними общаюсь, переписываюсь. Лучшее место для свиданий — это спальня. Что касается официального брака, то пока не хочу», — отметил Пьеха.

«Дуально»: Стас Пьеха впервые раскрыл отношение к пластике

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха объяснил, почему его бывшие возлюбленные иногда делятся подробностями отношений в социальных сетях. По словам исполнителя, таким образом девушки пиарятся за счет его имени.