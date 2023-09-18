Цифровая Турция: Эрдоган предложил Маску построить в стране завод Tesla

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Что ответил бизнесмен своему собеседнику?

Реджеп Тайип Эрдоган предложил Илону Маску открыть в стране новый завод по сборке автомобилей Tesla. Такой новостью поделилось управление по делам общественности при президенте Турции в официальном блоге.

Маск в ответ заявил, что многие турецкие поставщики уже работают с Tesla. Он добавил, что страна является одним из наиболее перспективных кандидатов на строительство следующей фабрики.

В ходе беседы была затронута и тема сотрудничества между Турцией и SpaceX. Кроме того, Эрдоган пригласил Маска на технологический фестиваль Teknofest, который пройдет в Измире. Вместе с тем он рассказал о «технологических прорывах страны», а также о собственном видении «Цифровой Турции».

«Президент Эрдоган заявил, что возможности для сотрудничества с SpaceX могут возникнуть благодаря шагам, предпринятым в рамках космической программы страны», — отметили в пресс-службе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган намерен организовать четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ней должны принять участие президенты России, Турции, Азербайджана и премьер-министр Армении.