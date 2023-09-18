В США разбился истребитель F-35B

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Во время испытательного полета у самолета произошла внештатная ситуация.

В США ведутся поиски новейшего «стелс»-истребителя F-35B. Такой новостью поделились представители Объединенной базы Чарльстон в официальном блоге.

По имеющейся информации, в небе над Южной Каролиной у самолета произошла внештатная ситуация. В результате пилот принял решение катапультироваться. Сейчас на земле, в районе озер Моултри и Марион, ведутся поиски упавшего борта.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался», — говорится в посте.

Летчик был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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