Легендарного художника-иллюстратора Светозара Острова оставили без квартиры

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди основных подозреваемых, как ни прискорбно, — родной сын деятеля культуры.

Известный российский художник Светозар Остров остался без крыши над головой. Собственной квартиры автора иллюстраций к книгам Шарля Перро, Джанни Родари и Эдуарда Успенского лишил его родной сын. Он обманом отправил пожилого отца в пансионат и переоформил на себя жилье в центре Петербурга.

Впрочем, семья сына придерживается другого мнения. В подробностях запутанной истории разбирался корреспондент «Известий» Роман Иконников.

«Все само собой происходит. Совершенно спонтанно. Не могу объяснить», — сетует пенсионер.

Светозар Остров рассказывает о своем таланте скромно. Между тем — мужчина один из самых известных российских графиков и иллюстраторов. Он оживил своими рисунками более 200 книг. И сегодня продолжает буквально жить в своей мастерской. Только теперь это не образное выражение, а факт. Со слов художника, родной сын отнял у него дом.

«Они сделали с риелтором так — ну это просто жульничество высочайшего уровня… Что якобы я им продал квартиру. За 500 тысяч рублей я продал квартиру, которая стоит 100 с чем-то миллионов», — отмечает художник.

Чтобы художник не мешал этому плану, Остров-младший сделал отца фиктивно недееспособным и устроил в московский пансионат. Убедив, мол, так будет лучше для здоровья, рассказывает Светозар. Там иллюстратор провел последние пять лет, ничего не подозревая. И только серьезное ухудшение здоровья привлекло внимание других родственников.

«Мы заподозрили, что что-то не то. Либо за ним не следят, либо что-то происходят. То есть, его не особо посещали. Нам запрещали его посещать. И в общем ситуация с родственниками другими была не очень приятная — мы решили, что надо его вытаскивать оттуда», — рассказала внучка иллюстратора.

Попасть домой Светозар смог только через суд. Сын на тот момент успел сменить замки. Когда двери с помощью закона все же открылись — художник обомлел. Дом был разрушен, вещи сложены по коробкам, е хватало мебели, антиквариата, драгоценностей, картин — его и мамы.

«Вот там все вот эти полки — там стояли мамины работы. Все было заполнено мамиными работами. Все это исчезло», — показывает Остров.

Художник уверен — вытащил вещи из дома именно Егор Остров. А на аферу его подтолкнула жена. Телефонные звонки они оба принципиально игнорируют. Нам все же удалось дозвониться и история получила новое развитие. Со слов Елены Уланцевой, квартиру Егору продала бабушка при жизни — еще в 2008 году. А Светозар попросту этого не помнит.

«Эта квартира принадлежит Егору. Очень сильно пил человек. У него деменция. Мы его спасали. Потом появились вот эти чужие люди, которые настроили против нас его. Скандалисты, аферисты — как угодно можно это назвать», — уверяет жена Острова-младшего.

Ни полиция, ни прокуратура, со слов Светозара Острова, не стали вмешиваться. Не увидели состава преступления. ИХ не смутил даже тот факт, что из квартиры продолжают пропадать вещи и периодически меняются замки. Меж тем юристы твердо уверены — истину надо искать строго в пределах гражданско-правового поля.

«Вопрос о том, кто здесь прав, действительно очень интересен. И в принципе, если стороны конфликта захотят вынести в пределы судебного поля, я думаю, что в суде они с этим так или иначе разобраться смогут в пределах тех доводов, которые они озвучат и смогут доказать», — отмечает юрист Василий Бодрицкий.

Подать в суд на сына — единственный выход, который сейчас видит знаменитый иллюстратор. Раньше он планировал оставить квартиру ему в наследство. Но сейчас жизненные приоритеты изменились, и пожилой человек очень хочет добиться комфортной старости. В своей собственной квартире и без нежелательных гостей.