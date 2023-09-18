Трагедия на пустом месте: в штате Невада разбились два самолета

В штате Невада разбились два самолета

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Debes; 5-tv.ru

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Пилоты двух бортов решили устроить авиагонки.

Авиагонки в американском штате Невада закончились трагедией. Во время посадки столкнулись два легкомоторных самолета. Погибли оба пилота, а воздушные суда превратились в груду металла.

Причины инцидента сейчас выясняет полиция. Никто из зрителей не пострадал, остальные запланированные гонки отменили.