Ситуация накаляется: военные группировки захватывают Мали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

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В результате нападений есть погибшие.

Неспокойно сейчас в африканском Мали — в стране начались боевые действия. В одном из городов вооруженные сепаратистские группировки захватили два военных лагеря. Власти сообщают, что есть раненые, их число пока неизвестно.

Для урегулирования ситуации правительственные войска подключили авиацию, из-за чего нападавшие несут серьезные потери.

Примечательно, что еще в выходные временный президент Мали Ассими Гоита подписал пакт о коллективной обороне совместно с лидерами Нигера и Буркина-Фасо. Он предусматривает взаимную помощь на благо населения трех стран.