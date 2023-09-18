Ким Чен Ын пожелал российскому народу процветания и благополучия

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Лидер КНДР очень благодарен нашему президенту за гостеприимство.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи, Ким Чен Ын поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство и пожелал нашей стране и народу процветания и благополучия.

В Пхеньяне отметили, что поездка лидера КНДР в нашу страну открыла — цитирую — «новую переломную фазу» в истории укрепления добрососедских отношений двух государств. Во время своего шестидневного визита Ким Чен Ын провел встречу с российским президентом, затем они вместе побывали на космодроме «Восточный», где осмотрели стартовый комплекс и цех по сборке ракет «Ангара».

В Приморье северокорейский лидер посетил военный аэродром, а также фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Была и культурная программа. Во Владивостоке Киму в океанариуме показали шоу с участием моржа, дельфинов и тюленей. А на Приморской сцене Мариинского театра он посетил балет «Спящая красавица».