Сильные взрывы прогремели в Одесской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Самый мощный произошел в городе Измаил, где находится крупный морской порт.

В Одесской области прогремели сильные взрывы. Самый мощный произошел в городе Измаил, в котором находится крупный морской порт страны. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области», — публикует ряд Telegram-каналов.

В регионе в данный момент объявлена воздушная тревога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове.