«Оснований для озабоченности нет»: что будет с ценами на бензин в России

Депутат Госдумы Кирьянов: в РФ есть предпосылки для снижения цен на бензин

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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У государства есть ряд инструментов для регулирования стоимости топлива.

В России может снизиться стоимость бензина. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился Артем Кирьянов — зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике.

Он отметил, что если стоимость топлива будет расти, то государству придется регулировать ее вручную. Однако сейчас у потребителей нет поводов для озабоченности.

«Есть все предпосылки к тому, что цены на бензин будут снижаться. В этом смысле оснований для системной озабоченности пока нет», — отметил Кирьянов.

У государства уже сформирован определенный набор инструментов для регулирования стоимости топлива. Таким образом правительство намерено поддерживать отрасли зависимые от бензина и дизельного топлива, вроде сельского хозяйства или агропромышленности.

Меры назрели: ФАС проверит розничные цены на топливо в России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ могут начать регулировать цены на перевозку топлива. По данным СМИ, в последние месяцы она постоянно росла. Подорожание составило с 60 до 75 рублей за километр.