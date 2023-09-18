И это не Россия: в США назвали главную угрозу для страны

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Китай главной проблемой для страны

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Кого призвал остерегаться кандидат в президенты Вивек Рамасвами?

Главной угрозой для Соединенных Штатов Америки (США) является Китайская Народная Республика (КНР). Об этом заявил кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами, передает телеканал Fox News.

Он отметил, что Белому дому не нужно обращать внимание на развалившийся СССР. Над Америкой нависла другая угроза.

«Угрозой номер один, которая стоит перед нами, является коммунистический Китай. Нам нужно обратить наше внимание туда», — отметил Рамасвами.

Также политик высказался касательно ситуации на Ближнем Востоке. Для сохранения стабильности в регионе США необходимо сохранять и развивать дипломатические отношения с Израилем.

Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вивек Рамасвами призвал отдать России Восточную Украину. По словам политика, это выгодное решение для США, которое положит конец союзу РФ, Китая и Северной Кореи.