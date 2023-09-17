Развозжаев: обломки беспилотника в Крыму упали на ферму
Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии полной боевой готовности.
Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа упали на одну из ферм на северной стороне Крымского полуострова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
К счастью, никто не пострадал. Все службы на побережье продолжают находиться в полной боевой готовности. Повреждений объектов не зафиксировано.