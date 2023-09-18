Финансы спасены: Центробанк защитит деньги россиян от мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Александр Казаков; 5-tv.ru

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С 1 октября в банках появятся новая страховка.

Центробанк защитит деньги россиян от мошенников. Регулятор включил такие риски в полисы страхования банковских карт и уже с 1 октября клиентам начнут предлагать новую страховку, которая вернет обманутым гражданам деньги в случае мошенничества.

Сейчас подобные полисы тоже есть, вот только такая страховка не имеет никакой ценности для потребителя и только приносит банкам огромные деньги. Корреспондент «Известий» Анна Воропай разобралась во всех тонкостях.