Протесты в Германии продолжаются: когда ФРГ перестанет поставлять Украине оружие
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По всей Германии проходят митинги против поставок оружия Киеву
Фото, видео: 5-tv.ru
Немцы требуют от Шольца не втягивать их страну в конфликт.
Проамериканская политика канцлера Олафа Шольца вызывает недовольстве все большего числа немцев. Десятки тысяч человек по всей Германии включаются в протестное движение.
Главные требования митингующих — прекратить финансировать преступный режим Зеленского и возобновить партнерство с Россией. С такими плакатами многие приходят на акции под лозунгом «Германия встает с колен».