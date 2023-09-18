Гвоздики в бою: наши артиллеристы теснят врага на запорожском направлении
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Под Приютным в ДНР уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ
Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru
Самые ожесточенные бои идут за село Приютное.
Теснят врага наши бойцы и в Запорожской области — там работают самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Самые ожесточенные бои сейчас идут за село Приютное, и российские военные не оставляют ВСУ надежд вернуться на позиции, тем более, что здесь в атаку они бросают совсем юных бойцов.
И ожидаемо — получают мощный отпор. С места событий вещает корреспондент «Известий» Даниил Левин.
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