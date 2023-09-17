Африканские журналисты сообщают о попытке военного переворота в Конго
Yoruba Times: в Конго произошел военный переворот
Фото: www.globallookpress.com / Alain Uaykani
Республика может стать третьей страной Африки, где гвардия президента захватывает власть.
Активно распространяются слухи о том, что в Демократической Республике Конго происходит государственный военный переворот, якобы, во время отсутствия президента Дени Сассу-Нгессо, его личной гвардии удалось захватить власть. Об этом распространяются многочисленные Telegram-каналы, но официальная власть опровергает эти сообщения.
Так, министр коммуникации республики Тьерри Мунгалла сообщил, что эти данные не соответствуют действительности. По его словам, в столице страны Браззавиле царит тишь и спокойствие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы готовы восстать против Зеленского.