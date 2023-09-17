Губернатор Севастополя сообщил о происходящем в Севастополе
Дарья Евстрахина 709 0
Развозжаев: повреждений инфраструктуры в Севастополе нет
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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Михаил Развозжаев попросил жителей и туристов сохранять спокойствие.
Экстренные городские службы не фиксируют наличие повреждений инфраструктуры в Севастополе. Об этом официально в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.
Он попросил жителей и туристов сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Также он напомнил о том, что все службы города находятся в состоянии боевой готовности.