Гладков: в Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Экстренные службы уточняют информацию о разрушениях на земле.

В Белгородской области в небе сбит беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В данный момент на месте происшествия дежурят экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.