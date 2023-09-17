Гладков: в Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа

Дарья Евстрахина 9 0
Гладков: в Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа
Срочная
новость

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Читайте нас в: Дзен Новости

Экстренные службы уточняют информацию о разрушениях на земле.

В Белгородской области в небе сбит беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В данный момент на месте происшествия дежурят экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Новости партнеров

Новости СМИ2