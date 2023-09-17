МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область
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Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Аппарат был самолетного типа.
Вечером 17 сентября успешно пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа на Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотник уничтожен в небе. Все обстоятельства уточняются.
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