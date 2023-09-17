МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Дежурные средства ПВО справились с угрозой.

Вечером 17 сентября успешно пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотники уничтожены над полуостровом.