МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников на Крым
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Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev
Дежурные средства ПВО справились с угрозой.
Вечером 17 сентября успешно пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотники уничтожены над полуостровом.
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