Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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Странам, поставляющим вооружения Украине, необходимо учитывать возможную эскалацию конфликта.

Западу важно поддерживать добрые отношения с Россией. К этому призвал президент Финляндии Саули Ниинесте в интервью газете New York Times.

«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», — уточнил он.

Финский лидер добавил, что после завершения спецоперации российской стороне потребуются гарантии, что «за дверью не поджидает новая война».

Также Ниинисте обратил внимание на положение западных стран — они загнали себя в «щекотливую ситуацию», когда даже мелочи могут привести к эскалации конфликта. Он призвал «поставщиков» Украины не забывать о риске применения ядерного оружия и начале Третьей мировой войны.

Примечательно, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам для поиска мирных путей урегулирования конфликта на Украине, однако Киев запретил их на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Финляндия игнорирует запрет ЕК, касающийся россиян.