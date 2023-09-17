Сенатор Пушков разоблачил фальшь США о передаче ракет ATACMS для Украины

Фото: REUTERS / United States Army

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Сенатор прокомментировал инициативу членов Республиканской партии США срочно направить Украине американские дальнобойные ракеты.

Всего четыре представителя Республиканской партии США призвали президента страны Джо Байдена срочно передать Украине ракеты большой дальности ATACMS. На это обратил внимание председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Когда сообщают, что „республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине ракеты большой дальности“, забывают сообщить, что это сделали всего лишь четыре сенатора-республиканца из 49. И что среди этих четырех — патентованные ненавистники России Линдси Грэм и Том Коттон, рядом с которыми даже многие демократы — сущие „голуби“», — написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что позиция Грэма и трех его соратников не характерна для республиканцев, которые в большинстве своем критикуют объемы помощи Украине со стороны США. Далека она и от подходов основных кандидатов от республиканцев на предстоящих выборах президента США — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивена Рамасвами.

Поэтому, подчеркнул Пушков, следует говорить, что «лишь четыре сенатора-республиканца призвали Байдена» передать Киеву ракеты ATACMS. Так будет точнее и не создаст неверного представления о позиции всех политиков-республиканцев, резюмировал представитель Совфеда.

Накануне стало известно, что сенаторы-республиканцы направили Байдену письмо с просьбой незамедлительно передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. В послании отмечалось, что «дальнейшее промедление еще больше повредит интересам США в сфере национальной безопасности и продлит конфликт».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. По информации The Wall Street Journal, американские власти «по-новому взглянут на поставку ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины».