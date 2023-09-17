Дистанция 42 километра и 40 тысяч участников: как прошел Московский марафон

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Кто-то преодолевал дистанцию в десять километров, а другие бежали дальше.

Сегодня, 17 сентября, по столичным улицам пробежали участники Московского марафона. Победителем стал Дмитрий Неделин, который преодолел 42 километра 195 метров за два часа 14 минут и одну секунду.

Вторым, с отрывом в 33 секунды, к финишу пришел Степан Киселев. Третьим финишировал Алексей Трошкин. Он преодолел дистанцию за два часа 16 минут и 13 секунд.

В марафоне принял участие и корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. Он рассказал, что в спортивном событии приняли участие более 40 тысяч человек. Кто-то заканчивал дистанцию на отметке в десять километров, а кто-то бежал дальше, показывать результаты на 42-километровой дистанции.

Магомедов отметил, что марафон был наполнен атмосферой праздника. И вся дистанция стоила того, чтобы пробежать по ней. По словам корреспондента, в забеге принимали участие не только москвичи, но и гости столицы.

«Вот я, например, приехал из Махачкалы, взял отпуск специально, чтобы здесь, в Москве, пробежать свой первый марафон и испытать себя. Таких, как я, здесь много», — передавал он прямо во время забега.

Магомедов признался, что дистанция далась ему сложно, однако справился он с ней прекрасно, оставив за спиной 42 километра. Более того, он успевал общаться с другими участниками марафона. Корреспондента «Известий» даже наградили медалью за выносливость и спортивный дух.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Кроссе наций» примут участие около 340 тысяч человек.