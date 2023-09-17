Кинорежиссер Александр Хван скончался на 66-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

Читайте нас в: Дзен Новости

Известно, что он страдал заболеванием легких.

В возрасте 65 лет ушел из жизни известный российский кинорежиссер и сценарист Александр Хван. Об этом пишет агентство ТАСС.

Об утрате сообщила жена творческого деятеля Елена Хван. Причину она не назвала. Агентство отмечает, что Хван на протяжении нескольких лет боролся с заболеванием легких.

Хван принимал участие в создании таких фильмов как «Сердце Пармы», «Кармен», «Питер FM», «Полцарства за любовь», и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 95-м году после продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни муж Александры Пахмутовой и самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал место его похорон.