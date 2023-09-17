ВС РФ нанесли удар по цехам Харьковского бронетанкового завода

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

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На территории завода осуществлялся ремонт и восстановление украинской техники.

Российские военные нанесли удар по заводу в районе Харькова, сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ.

«Ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что на территории предприятия осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

Также сообщается о том, что в районе населенного пункта Серебрянка были поражены командно-наблюдательные пункты двух подразделений ВСУ. Еще одна уничтоженная цель — склад боеприпасов в районе Новоданиловки в Запорожской области.