«Останется в моей памяти»: Валерия показала одно из последних фото Добронравова

Фото: Сергей Жуков / ТАСС

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В последние годы автор-песенник не мог выходить из дома из-за недуга.

Тяжелая болезнь в ночь на 17 сентября унесла жизнь поэта-песенника Николая Добронравова. За последние несколько лет самочувствие стихов резко ухудшилось: в окружении связывали проблемы Добронравова с коронавирусом. На фоне недуга организм культурного деятеля начал давать сбои, а в последний год Добронравов уже не мог ходить.

Незадолго до болезни Николай Добронравов посетил съемки одного из шоу на федеральном канале. В выпуске, посвященном юбилею поэта, отметилась и певица Валерия. Сделанный в перерыве между дублями кадр стал одним из последних в жизни артиста.

Спустя считанные часы после известий о смерти Добронравова народная артистка РФ опубликовала снимок в личном микроблоге. Фото Валерия сопроводила полной чувств подписью, в которой созналась: вместе с Добронравовым ушла эпоха.

«Стихи, написанные Николаем Николаевичем, вошли в жизнь каждого человека прекрасными песнями, которые поет уже не одно поколение. Какой же это был человек, абсолютно оправдывавший свою фамилию— доброго нрава, милый, внимательный –именно таким он и останется в моей памяти, а стихи его будут продолжать жить», — написала она.

Валерия успела сделать совместное фото с Николаем Добронравовым на съемках шоу Малахова. Instagram* / valeriya

В комментариях подписчики поспешили присоединиться к словам соболезнования. Фолловеры массово отмечали, что «такие гениальные люди не должны покидать наш мир», а также, что «культовые произведения Добронравова нужно нести сквозь века как гимн человечности».

Ранее 5-tv.ru писал о ярком воспоминании депутата Госдумы Ямпольской, посвященном Николаю Добронравову.

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