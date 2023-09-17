Пашинян назвал неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора Армении

Фото: REUTERS / Tigran Mehrabyan

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Армянский премьер прокомментировал отношения с российской стороной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны. Свою позицию он высказал в беседе с журналистами, передает агентство РИА Новости.

«Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки уместны», — прокомментировал Пашинян.

Премьер указал на то, что страна всегда берет курс только на государственные интересы, в том числе и во внешней политике. Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который указал на отсутствие проблем между Ереваном и Москвой.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган инициировал четырехстороннюю встречу по Карабаху.