Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Сегодня же Вашингтон продолжает помогать Киеву — поставляет оружие, боеприпасы и разведывательные данные.

США годами готовили Украину к нанесению стратегического поражения российской стороне. Сейчас же Запад управляет конфликтом и телами украинцев на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире федерального канала.

Глава МИД отметил, что он не в состоянии комментировать решения США, у которых семь пятниц на неделе. Он предположил, что своими заявлениями о поставке Киеву дальнобойных снарядов с обедненным ураном на Западе могут подготавливать общественность.

«Но то, что это не изменит существа происходящего — это факт. А происходит то, что Украину подготовили, да и долгие годы готовили, чтобы ее руками и телами вести борьбу для нанесения России «стратегического поражения», — прокомментировал он.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты ответственны за начало и продолжение конфликта на Украине. Именно они сегодня управляют им, а доказывают это поставки вооружения и спутниковых данных. Вашингтон фактически «ведет войну» против Москвы, подчеркнул он.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. В частности, глава МИД РФ отмечал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО заявили о проведении крупнейших после холодной войны учений в 2024 году.