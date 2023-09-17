Иосиф Пригожин: Россия потеряла драгоценный камень по имени Добронравов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Продюсер выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Николая Добронравова.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru сравнил поэта-песенника Николая Добронравова с драгоценным редким камнем, незаменимым и единственным.

«Николай Николаевич был примером для подражания, символом любви, сдержанности, доброты, семейных ценностей и понимания. С Александрой Николаевной они как два драгоценных камня, трудно себе представить их порознь», — отметил деятель культуры. По его словам, все стихи, написанные мастером, навсегда вошли в историю современной России и СССР.

Пригожин также подчеркнул, что огромные поколения выросли на произведениях легендарного незаменимого тандема «Добронравов-Пахмутова».

«Уходят люди, и всегда задаешь вопрос, а кто придет на смену? Говорят, нет незаменимых людей, конечно же, есть. Конечно, грустно, мне кажется, 95 лет для таких людей недостаточно. Его произведения будут жить вечно», — поделился мыслями артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал место похорон поэта-песенника Николая Добронравова.