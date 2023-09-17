МО РФ: украинский беспилотник был перехвачен в небе над Воронежской областью
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Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Российские военные обезвредили дрон ВСУ, не допустив разрушений.
Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в небе над Воронежской областью.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также опубликовал информацию о подавленном беспилотнике.
«Пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу», — добавил представитель региональных властей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе.