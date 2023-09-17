Трое детей и мужчина отравились парами хлора в фитнес-центре в Подмосковье

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc; 5-tv.ru

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По предварительным данным, произошло все из-за неисправности насосного оборудования.

Трое детей и один взрослый отравились парами хлора в фитнес-центре «Виктория» в Сергиевом посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семилетняя школьница была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое детей — девочка и мальчик находятся в состоянии средней степени тяжести. 30-летний мужчина от медицинской помощи отказался. У всех пострадавших диагностировано острое ингаляционное отравление.

Ситуация находится на контроле подмосковной прокуратуры. Надзорное ведомство проводит все необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося. По предварительной версии, повышенная концентрация хлоросодержащего раствора могла скопиться в бассейне из-за нарушения работы насосно-циркулирующего устройства.

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