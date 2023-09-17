«Любовь поколений»: как Добронравов перевернул сознание председателя Госдумы

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Утрата поэта-песенника стала большой трагедией для отечественной культуры.

Поэт-песенник, муж Александры Пахмутовой, Николай Добронравов, ушел из жизни в ночь на 17 сентября. Последнее время автор текстов испытывал проблемы со здоровьем, но об этом знали только самые близкие.

Утрата Добронравова стала большой потерей для отечественной культуры. Талантливый артист и поэт умел словом заставить зрителей и слушателей всплакнуть. Особые человеческие качества выделяли Добронравова на фоне других, не менее талантливых деятелей культуры.

Эксклюзивно для 5-tv.ru председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская поделилась особыми воспоминаниями, появившимися после встречи с Добронравовым и Пахмутовой. Один визит супружеской пары в Магнитогорск буквально перевернул сознание начинающего, на тот момент, специалиста.

«Я помню, как еще будучи депутатом Госдумы от Южного Урала, я приехала в совершенно замечательный Магнитогорск, где знаменитая песня Пахмутовой и Добронравова «Магнитка» стала гимном города. С какого-то времени Александра Николаевна и Николай Николаевич приезжали, помогали делать для нее современную аранжировку. Им, естественно, предложили заплатить за эту работу, а они сказали: «Вы знаете, нам за эту песню уже заплатили, когда она была написана (а это много десятилетий назад), так что мы ничего у вас не возьмем. Эту песню мы вашему городу просто дарим», — вспомнила Ямпольская.

По словам депутата, только этот эпизод (а таких в биографии Добронравова было немало) характеризует его как человека «особой чистоты».

«Это только один из эпизодов, совершенно мельчайший из жизни этих людей, абсолютно бескорыстных, живущих совершенно иными интересами, нежели интересы материальные, приобретательские. И, может быть, поэтому Бог отвел им такую долгую жизнь», — уверенно заявила она.

Труднее всего, подчеркивает Ямпольская, будет Пахмутовой пережить смерть супруга.

«Дай Бог Александре Николаевне сил это пережить! Дай Бог бог ей здоровья, этой грандиозной маленькой женщине. Пусть ее хранит наша любовь, любовь всей страны многих поколений», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал о лучших песнях на стихи Николая Добронравова.