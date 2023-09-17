В Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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На месте уже работают оперативные службы.

В Тульской области украинский дрон-камикадзе рухнул на территорию местного логистического центра. Обломки упали в непосредственной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала крупной металлургической компании.

По информации Telegram-канала Mash, пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные службы.

«По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет. Причины происшествия устанавливаются», — отмечают в федеральном ведомстве.

Известно, что территория, о которой идет речь, находится в особой экономической зоне. По предварительным данным, летательный объект подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

До этого беспилотники в небе над Тульской областью обнаруживали в конце августа. В Минобороны России информировали, что сразу два дрона были успешно сбиты системой ПВО на подлете к региону.

Ранее 5-tv.ru писал, что наж Крымом российские бойцы уничтожили сразу четыре беспилотника.