«Все двоилось»: дочь Стриженовой рассказала о трудностях беременности

Фото: Instagram* / anastasia_strizhenova

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Дочь Екатерины Стриженовой опубликовала фото из того периода, когда вынашивала двойню.

Дочь актрисы Екатерины Стриженовой Анастасия, ставшая в конце лета мамой двойни, рассказала о течении беременности в своих соцсетях. В публикации она обратилась ко всем матерям, отметив, что нет ничего в жизни, что им неподвластно.

«У меня не было специальной фотосессии в беременность, как делают многие. Мне было очень плохо, а потом лучше, потом невыносимо и вновь лучше. Все двоилось, двойная тошнота, двойная головная боль. Это все стоило того безусловно. Я выдержала до 38 недели, я водила машину и даже немного работала в третьем триместре, занималась старшим, готовила», — поделилась новоиспеченная мама двух мальчиков.

Анастасия также вспомнила, что прохожие смотрели на нее как на космонавта, размер живота никто не мог игнорировать. Девушка призналась, что готова поставить памятник своему мужу, который оказал ей колоссальную поддержку в трудные месяцы вынашивания двух богатырей.

Анастасия Стриженова замужем за финансистом Петром Грищенко, семья живет в США. В 2018 году у них родился первенец, мальчика назвали в честь отца. Вторую беременность дочь артистки скрывала от общественности, о пополнении она сообщила публично лишь после рождения сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стриженова раскрыла секрет имен внуков после крещения.

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